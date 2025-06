Terremoto nel volley reggiano | rinunce e nuove ambizioni per le squadre locali

Il volley reggiano sta vivendo un vero e proprio terremoto, con squadre che rinunciano alle promozioni e nuove ambizioni pronte a nascere. Dietro queste scosse si cela un grande spirito di ricostruzione, come quello di una giovane società a Cavriago decisa a fare le cose in grande. L’attesa ora è tutta per le conferme ufficiali, che daranno forma a un futuro tutto da scrivere.

Praticamente un terremoto. E’ quello che sta colpendo ora il volley reggiano, con diverse squadre che rinunceranno alla categoria alle quali sono state promosse o quelle a cui comunque avevano diritto. Ma sulla sfondo c’è anche già un’idea di . ricostruzione, con una nuova società che a Cavriago vuole fare le cose in grande. Premesso che non c’è ancora l’ufficialità che ci sarà solo nel momento in cui le varie società confermeranno o meno l’iscrizione ai rispettivi campionati, l’ Ama San Martino non disputerà la Serie B maschile con la squadra della passata stagione e dovrà decidere se ridurre le ambizioni e disputarla con la formazione appena promossa dalla Serie C, oppure cedere entrambi i titoli, senza più reggiane in B. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terremoto nel volley reggiano: rinunce e nuove ambizioni per le squadre locali

In questa notizia si parla di: terremoto - volley - reggiano - squadre

MODENA VOLLEY, MERCATO IN STAND-BY: CI PENSA LA NUOVA DIRIGENZA Quella che si appresta a vivere il Modena Volley sarà un'estate di grandi cambiamenti, a partire dalla nuova dirigenza: l'obiettivo è quello di far tornare la nostra città la capitale Vai su Facebook

Volley, terremoto in casa Nuova Città di Gela. Il coach Gaetano Callea e altre cinque atlete lasciano la squadra.

Terremoto nel volley reggiano: rinunce e nuove ambizioni per le squadre locali - E’ quello che sta colpendo ora il volley reggiano, con diverse squadre che rinunceranno alla categoria alle quali sono state promosse o quelle a cui comunque avevano diritto ... ilrestodelcarlino.it scrive

Sei squadre reggiane in corsa per la promozione nei campionati di volley - Sei squadre reggiane cercano la promozione nei vari campionati di volley dopo le due promozioni dalla Serie D femminile di Arena Montecchio e Renusi Moglia Campagnola. Scrive msn.com