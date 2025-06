Terremoto alla Roma | cosa è successo con Ghisolfi e Ranieri

Un terremoto scuote la Roma: tra l’addio di Ghisolfi e Ranieri, l’atmosfera si fa ancora più intensa. I tifosi giallorossi assistono a cambiamenti epocali, mentre Gasperini inizia ufficialmente il suo nuovo percorso con la squadra. Un momento di grande rivoluzione che segna una svolta decisiva per il futuro della compagine capitolina. La sfida ora è ritrovare stabilità e entusiasmo: cosa riserveranno le prossime settimane?

Sono state ore estremamente intense per i giallorossi. Le ultime sulla compagine capitolina A Roma è iniziata l’era Gasperini con la conferenza stampa di questa mattina che rappresenta il primo passo della costruzione di una nuova realtà. (LaPresse) – Calciomercato.it La giornata però è stata anche scossa dal terremoto che ha portato all’ addio di Ghisolfi che chiude la propria era come ds giallorosso dopo appena un anno. Un autentico scossone che abbiamo ricostruito nell’appuntamento odierno con ‘TiAmoCalciomercato’ sul nostro canale YouTube in compagnia della direttrice Eleonora Trotta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Terremoto alla Roma: cosa è successo con Ghisolfi e Ranieri

In questa notizia si parla di: roma - terremoto - cosa - successo

In caso di terremoto forte ai Campi Flegrei, i treni Napoli-Roma si fermano: nuova tecnologia usata in Giappone - Immagina un futuro in cui la sicurezza dei viaggi non è più un rischio, ma una garanzia. Grazie alla nuova tecnologia giapponese adottata sui binari tra Napoli e Roma, i treni dell’Alta Velocità sono dotati di un avanzato sistema di monitoraggio sismico.

Tutto Serie D - Anzio Calcio 1924, terremoto in dirigenza: ecco cosa è successo Vai su Facebook

Terremoto alla Roma: cosa è successo con Ghisolfi e Ranieri; Terremoto in Myanmar, ecco cosa è successo nelle prime ore dalla scossa di magnitudo 7.7; Scossa di terremoto a Berchidda, ecco cosa è successo.

Terremoto alla Roma: cosa è successo con Ghisolfi e Ranieri - Le ultime sulla compagine capitolina dopo l'addio di Ghisolfi ... Si legge su calciomercato.it

Terremoto a Roma? Caterina Balivo: «Qualcuno di voi lo ha sentito?». Ecco cosa è successo - Se lo chiede attraverso il suo account twitter la conduttrice Caterina Balivo. Segnala ilmessaggero.it