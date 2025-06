Terranuova Concerto inaugurale in piazza della Torri

Preparati a vivere una serata indimenticabile tra musica, storia e tradizione nella splendida cornice di Piazza delle Torri. L'evento, promosso dalla Filarmonica “Giuseppe Verdi” diretta dal maestro David Macinai, sarà un’occasione unica per riscoprire il cuore antico di Terranuova Bracciolini. Un intreccio di note e narrazioni che arricchiranno la memoria collettiva del nostro territorio, creando un'atmosfera magica e coinvolgente. Non mancare, perché questa notte sarà il primo capitolo di un nuovo capitolo culturale per la città .

Arezzo, 17 giugno 2025 – Questo giovedì sera alle ore 21 nella rinnovata e centralissima Piazza delle Torri a Terranuova Bracciolini è in programma un concerto inaugurale a cura della Filarmonica “Giuseppe Verdi” diretta dal maestro David Macinai. Nel corso della serata, prevista anche un'illustrazione storica a cura del professor Carlo Fabbri, che guiderĂ il pubblico in un viaggio nella memoria del luogo, mentre gli archeologi Lorenzo Crescioli e Alberto Agresti, responsabili delle recenti ricerche di archeologia preventiva condotte durante i lavori, illustreranno i risultati emersi dagli scavi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terranuova. Concerto inaugurale in piazza della Torri

