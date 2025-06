Terni passerella Papuli | Potenziare illuminazione e sistema di videosorveglianza per la sicurezza dei fruitori

Terni torna sotto i riflettori con un intervento strategico sulla passerella Papuli, un punto cruciale per la sicurezza e il decoro urbano. Il gruppo consiliare del Partito Democratico ha presentato un atto di indirizzo volto a potenziare l’illuminazione e il sistema di videosorveglianza, garantendo così maggiore protezione a chi attraversa questa importante arteria. Un passo deciso verso una città più sicura e vivibile, dove l’attenzione alla tutela dei cittadini si traduce in azioni concrete.

Sicurezza e decoro sono i temi al centro dell’atto indirizzo presentato dal gruppo consiliare del Partito democratico. I Consiglieri comunali Leonardo Patalocco, Emidio Gubbiotti, Pierluigi Spinelli e Michele Di Girolamo hanno ‘riacceso’ una luce sulla passerella pedonale ‘Gino Papuli’ oggetto di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, passerella Papuli: “Potenziare illuminazione e sistema di videosorveglianza per la sicurezza dei fruitori”

In questa notizia si parla di: passerella - papuli - sicurezza - terni

Terni, passerella Papuli: “Potenziare illuminazione e sistema di videosorveglianza per la sicurezza dei fruitori”; Terni, nodi di interscambio modali: progetto in mano a Rtp a guida ternana; Via libera ai lavori, ecco come sarà la nuova stazione ferroviaria di Terni.

Passerella di via del Cassero chiusa per 5 mesi, Terni si spacca a metà - deve aggiornare le quote di sicurezza del rischio idraulico, e questo comporta un lavoro che prevede l'innalzamento della passerella. Da ilmessaggero.it

Terni, montata la passerella sul Nera il ponte che unisce le due città - L'opera è stata installata questa mattina e servirà per collegare la piazza del nuovo complesso residenziale di Corso del Popolo con i ... Scrive ilmessaggero.it