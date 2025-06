Terni il dottor Stefano Federici va in pensione | Contributo fondamentale nei servizi di cura ed assistenza ai cittadini

Con un mix di ammirazione e riconoscenza, l'azienda Usl Umbria 2 saluta il dottor Stefano Federici, figura centrale nei servizi di cura e assistenza a Terni. Dopo anni di dedizione, il suo contributo ha lasciato un'impronta indelebile nel benessere della comunità . La sua partenza segna la fine di un’era, ma anche l’inizio di nuovi orizzonti. Il suo esempio continuerà a ispirare tutti noi nel futuro.

Il dottor Stefano Federici ha tagliato il traguardo della pensione. Pertanto l’azienda Usl Umbria 2 ha rivolto un: “Caro ed affettuoso saluto” al direttore dei distretti di Terni e Narni-Amelia esprimendo: “Profonda gratitudine per il prezioso lavoro svolto e per i tanti risultati raggiunti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, il dottor Stefano Federici va in pensione: “Contributo fondamentale nei servizi di cura ed assistenza ai cittadini”

In questa notizia si parla di: terni - dottor - stefano - federici

La Usl Umbria 2 saluta Stefano Federici, direttore del distretto di Terni, da oggi in pensione; Terni, il dottor Stefano Federici va in pensione: “Contributo fondamentale nei servizi di cura ed assistenza ai cittadini”; Terni, Usl Umbria 2: Stefano Federici in pensione. «Fondamentale per importanti traguardi».

Terni, muore l'ex primario di Otorinolaringoiatria Santino Rizzo - TERNI E' morto mercoledì sera in seguito ad un malore il dottor Santino Rizzo ... Come scrive msn.com

Terni, nasce il "controllo di vicinato": c'è l'ok dal Ministero dell'Interno. Caccetta: "Ecco come funzionerà" - L'ufficiale dei Carabinieri in congedo e coordinatore regionale per le politiche sulla sicurezza di Alternativa Popolare è il "padre" del progetto a livello nazionale ... Riporta corrieredellumbria.it