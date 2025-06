Terni escursione guidata alla piscina naturale di Cervara | Un angolo di città dalla bellezza sorprendente FOTO

Scopri un angolo di paradiso nascosto a soli tre chilometri dal cuore di Terni: la piscina naturale di Cervara. Un’oasi di serenità e bellezza mozzafiato, immersa in un paesaggio quasi tropicale, è pronta ad accoglierti in una guida speciale organizzata dallo staff ‘Sentiero del Nera – Terni’. Un’avventura immersiva tra natura e relax che renderà la tua domenica indimenticabile. Non perdere questa opportunità di vivere un’esperienza unica nella natura più autentica!

Una escursione guidata nella piscina naturale di Cervara è stata organizzata dallo staff 'Sentiero del Nera – Terni', nel corso della giornata di domenica 22 giugno. Un angolo di bellezza 'tropicale' davvero suggestivo che si trova a soli tre chilometri dal centro cittadino.

Sentiero e piscina del Nera.

