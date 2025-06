Terni danneggia autovetture parcheggiate in sequenza | rintracciato grazie ad un video e denunciato

Una tranquilla serata a Terni si è trasformata in un incubo per i proprietari di alcune autovetture, vittime di atti vandalici. Grazie ad un video che ha immortalato l’ennesimo episodio di danneggiamento, un quarantenne è stato rintracciato e denunciato per aver infranto gli specchietti di tre auto in viale Centurini. Gli abitanti della zona sperano ora che la giustizia faccia il suo corso, restituendo sicurezza e tranquillità alla comunità.

Un quarantenne è stato denunciato per danneggiamento aggravato. Secondo la ricostruzione degli inquirenti i fatti risalgono alla tarda serata di giovedì 12 giugno, allorquando l’uomo ha mandato in frantumi gli specchietti di tre autovetture parcheggiate in viale Centurini. Gli abitanti della zona. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, danneggia autovetture parcheggiate in sequenza: rintracciato grazie ad un video e denunciato

In questa notizia si parla di: autovetture - parcheggiate - denunciato - terni

Salerno, la segnalazione: Via Mario Fabio, auto parcheggiate sul marciapiedi salernonotizie.it Vai su Facebook

Terni, danneggia autovetture parcheggiate in sequenza: rintracciato grazie ad un video e denunciato; Rompe specchietti di tre auto in sosta: denunciato; Rompe gli specchietti di tre auto in sosta in via Centurini.

Rompe specchietti di tre auto in sosta: denunciato - Denunciato per danneggiamento aggravato un 40enne, che nella tarda serata di giovedì scorso ha mandato in frantumi gli specchietti delle autovetture parcheggiate in via Centurini a Terni. Si legge su umbria24.it

Terni, riga le auto in via Pascarella - TERNI Non ha fornito spiegazioni il 55enne ternano fermato dalla Volante ieri sera con l’accendino in mano con il quale aveva appena rigato due auto parcheggiate in via Pascarella. Lo riporta ilmessaggero.it