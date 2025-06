Terni colpisce un agente della polizia locale ed un carabiniere dopo una lite nel parco | arrestato

Una notte di tensione a Terni, dove un giovane di 24 anni ha scatenato il caos nel parco cittadino, aggredendo un agente della polizia locale e un carabiniere. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto del ragazzo, accusato di resistenza aggravata e lesione a pubblico ufficiale. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza pubblica e del rispetto delle forze dell’ordine, fondamentali per la convivenza civile.

I carabinieri hanno arrestato un ventiquattrenne per resistenza aggravata e lesione a pubblico ufficiale. Secondo la ricostruzione degli inquirenti il giovane si è reso ‘protagonista’ di un’aggressione ai danni del personale della polizia locale e dei militari dell’arma nel corso della notte tra. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, colpisce un agente della polizia locale ed un carabiniere dopo una lite nel parco: arrestato

