Teresa Sommario uccisa dal figlio con l' accetta

Tragedia nel cuore del Salento: Teresa Sommario, 52 anni, è stata brutalmente assassinata dal proprio figlio con un’accetta all’interno della sua abitazione a Racale. Un dramma che scuote la comunità e solleva domande inquietanti su motivi e dinamiche di questa terribile vicenda. La scena si dipana tra silenzio e sgomento, lasciando tutti con un senso di incredulità e un bisogno urgente di fare luce sui fatti.

Omicidio nel Salento. Teresa Sommario, 52 anni, uccisa a colpi di accetta all?interno della propria abitazione, in via Toscana 6, a Racale.

Omicidio nel Salento: donna trovata morta in casa, indagato il figlio 20enne.

Omicidio di Teresa Sommario a Racale, il figlio l'avrebbe uccisa in casa per poi fuggire: è ricercato - Secondo quanto riferito da La Gazzetta del Mezzogiorno, la 54enne Teresa Sommario, di origini tedesche, sarebbe stata uccisa in casa, in via Toscana. Da virgilio.it