Teresa Sommario uccisa dal figlio con l' accetta il 20enne è fuggito

Un tragico episodio scuote il Salento: Teresa Sommario, 52 anni, è stata brutalmente uccisa a colpi di accetta nel suo appartamento di Racale. La tragedia si complica con la fuga del giovane 20enne coinvolto, che sembra aver agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La comunità è sconvolta da questo gesto atroce, mentre le forze dell’ordine indagano per fare luce su questa drammatica vicenda.

Teresa Sommario uccisa dal figlio con l'accetta - Tragedia nel cuore del Salento: Teresa Sommario, 52 anni, è stata brutalmente assassinata dal proprio figlio con un’accetta all’interno della sua abitazione a Racale.

