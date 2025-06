Teresa Sommario uccisa a Racale chi è il figlio Filippo Manni fermato per l' omicidio della madre

Un tragico episodio scuote Racale: Teresa Sommario, donna ammirata e rispettata, è stata brutalmente uccisa. L’arresto del suo figlio, Filippo Manni, di appena 21 anni e figlio dell'assessore Daniele Manni, ha sconvolto la comunità. Le indagini sono in corso per fare luce su un caso che ha lasciato tutti senza parole, portando alla luce drammatici retroscena familiari e sociali.

Per l'omicidio di Teresa Sommario a Racale è stato fermato il 21enne Filippo Manni, figlio della vittima e dell'assessore al comune salentino Daniele. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Teresa Sommario uccisa a Racale, chi è il figlio Filippo Manni fermato per l'omicidio della madre

In questa notizia si parla di: teresa - sommario - racale - figlio

Teresa Sommario uccisa dal figlio con l'accetta - Tragedia nel cuore del Salento: Teresa Sommario, 52 anni, è stata brutalmente assassinata dal proprio figlio con un’accetta all’interno della sua abitazione a Racale.

Teresa Sommario, 54 anni, è stata trovata senza vita in un'abitazione a Racale (Lecce). La donna, secondo i primissimi accertamenti, sarebbe stata uccisa con un corpo contundente, forse un'accetta. Gli investigatori hanno fermato il figlio di 21 anni, Filippo Vai su Facebook

Salento, 21enne uccide in casa la madre con una accetta e fugge; Uccide la mamma con un'accetta dopo una lite: ragazzo di 21 anni fermato dopo la fuga; Teresa Sommario uccisa con un'accetta a Racale, in Salento: fermato il figlio 21enne.

Racale, donna uccisa con un'accetta: arrestato il figlio - Dramma a Racale, in provincia di Lecce: la 53enne Teresa Sommario è stata uccisa tra le mura della sua abitazione in via Toscana. Da msn.com

Omicidio nel Salento, uccide la madre con un'accetta e poi scappa: Teresa Sommario aveva 53 anni e tre figli - Una donna è stata uccisa in casa dal figlio che, secondo prime informazioni, l'avrebbe colpita alla testa con un'accetta. Scrive ilmessaggero.it