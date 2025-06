Teresa Sommario | la donna uccisa in casa dal figlio con un' accetta

Teresa Sommario, 54 anni, è stata trovata senza vita nella sua casa a Racale (Lecce), in circostanze drammatiche. La donna avrebbe subito un violento colpo con un corpo contundente, forse un'accetta, e le prime indagini puntano il dito sul suo stesso figlio, Filippo Manni, di 21 anni. Un caso che scuote la comunità, lasciando aperti tanti interrogativi sulla tragedia familiare che si è consumata in silenzio.

