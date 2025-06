Tentazioni | quattro serate di musica live gratuita nel cuore di Chivasso

Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile: quattro serate di musica live gratuite nel cuore di Chivasso, tra atmosfere coinvolgenti e vibrazioni autentiche. I “Vicoli del Sud” apriranno venerdì 20 giugno la stagione estiva 2025 in Piazza Dalla Chiesa, dando il via alla prima edizione della rassegna “Tentazioni”. Un’occasione unica per lasciarsi conquistare dal suono, dalla musica e dall’energia del nostro territorio. Non mancate!

