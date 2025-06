Tentano rapina in villa nella fuga investono un carabiniere

Un tentativo di rapina finito nel caos e nella cattura dei malviventi. Nella fuga, due ladri hanno investito un carabiniere, che fortunatamente sta bene. L'intervento è avvenuto in una villa di Valle Martella, tra Roma e Monte Compatri, dove le forze dell'ordine hanno arrestato due sospetti e denunciato altri due complici. La vicenda mette in luce la crescente preoccupazione per la sicurezza nelle aree residenziali di periferia.

