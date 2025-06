Tentano di svaligiare una casa nella fuga investono un carabiniere | in auto anche un minorenne

Una tentata rapina si trasforma in un inseguimento mozzafiato a Monte Compatri, quando i banditi, durante la fuga, investono un carabiniere e coinvolgono anche un minorenne. Il tempestivo intervento dei militari ha evitato il peggio, ma la scena resta impressa come esempio di coraggio e determinazione. La vicenda evidenzia l’importanza della prevenzione e della pronta reazione delle forze dell’ordine. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda drammatica.

Il colpo è stato sventato in una casa a Monte Compatri. Ad allertare i carabinieri il proprietario. Nella fuga in auto gli accusati investono uno dei militari ferendolo ad una gamba. In auto c'era anche un minorenne, che è stato denunciato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

