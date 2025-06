Tenta di violentare una 18enne nei giardini di Genzano | residenti sentono le urla e l'uomo scappa

Un episodio di violenza sconvolgente scuote Genzano: una giovane di 18 anni, vittima di un tentativo di aggressione, ha trovato rifugio grazie al coraggio di una coppia di residenti che, sentendo le sue urla, sono intervenuti in tempo. La loro prontezza ha evitato il peggio, dimostrando come la solidarietà possa fare la differenza in momenti di emergenza. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda e gli sviluppi delle indagini.

Immobilizzata e trascinata nella zona isolata dei giardinetti del comune di Genzano per essere stuprata. A salvare la diciottenne, una coppia di coniugi residenti nella zona che ha sentito le urla di aiuto dalla giovane e messo in fuga l'aggressore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

