Tenta di rubare vestiti per un valore di 100 euro 21enne arrestato dai carabinieri

In un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in una serata da incubo, i carabinieri di Sarzana hanno interrotto un tentativo di furto da 100 euro ai danni di un negozio locale. La prontezza delle forze dell'ordine ha impedito al giovane di 21 anni di dileguarsi, assicurandolo alla giustizia. Questa vicenda sottolinea l'importanza della sicurezza e della vigilanza costante nel proteggere i commercianti e la comunità.

Sarzana, 17 giugno 2025 – I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sarzana, nel pomeriggio di ieri, hanno arrestato un 21enne di origine marocchina che ha cercato di rubare alcuni capi di abbigliamento in un esercizio commerciale di Sarzana. Il ragazzo, dopo essere stato notato mentre stava appropriandosi dei vestiti, per un valore di circa 100 euro, ha spintonato con violenza l’addetto alla vigilanza riuscendo a fuggire dal negozio. Dopo la chiamata attraverso il numero unico di emergenza 112, la pattuglia dei militari che è intervenuta poco dopo, ha rintracciato l'autore del reato nelle vie limitrofe dichiarandolo in stato di arresto per tentata rapina impropria. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tenta di rubare vestiti per un valore di 100 euro, 21enne arrestato dai carabinieri

