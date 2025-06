Tenta di rubare i fari di un’auto in centro | arrestato 41enne in flagranza

Un tentativo di furto che si conclude con un arresto: un 41enne di Catania è stato sorpreso dai poliziotti mentre cercava di smontare i fari di un’auto in centro, vicino a Piazza Galatea. La rapidità degli agenti ha impedito che il ladro portasse a termine il colpo, confermando l’importanza della presenza costante delle forze dell’ordine per la sicurezza urbana. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda e gli sviluppi giudiziari.

Colto sul fatto nei pressi di piazza Galatea. Un uomo di 41 anni, originario di Catania, è stato sorpreso dalla Polizia di Stato mentre cercava di smontare i fari di un'auto parcheggiata nel centro città, nei pressi di piazza Galatea. Gli agenti lo hanno arrestato in flagranza per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, in attesa della definizione giudiziaria, con la presunzione di innocenza garantita fino a condanna definitiva. Il tentativo di giustificazione non regge. Il 41enne, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati a reati predatori, ha provato a difendersi sostenendo di essere lì per fare un favore al proprietario del veicolo, presentato come un amico di vecchia data.

In questa notizia si parla di: tenta - rubare - fari - auto

