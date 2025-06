Tensione tra OpenAI e Microsoft | possibile ricorso all' antitrust

La tensione tra OpenAI e Microsoft si fa sempre più palpabile, con il rischio di un intervento dell'antitrust per tutelare la concorrenza nel settore dell'intelligenza artificiale. La startup di Sam Altman mira a ottenere maggiore autonomia, mentre i colloqui con il gigante di Redmond si fanno intricati. La questione coinvolge non solo partnership strategiche, ma anche future normative: un possibile ricorso all'antitrust potrebbe cambiare le regole del gioco.

La tensione fra OpenAI e Microsoft sta salendo sul futuro della loro partnership sull' intelligenza artificiale, con la startup di Sam Altman che vuole allentare la presa del colosso di Redmond sui suoi prodotti e assicurarsi il via libera di Microsoft per il suo piano di conversione in azienda a scopo di lucro. Le trattative in corso nelle ultime settimane, riporta il Wall Street Journal, si sono rivelate talmente difficili che i dirigenti di OpenAI hanno valutato quella che considerano "un'opzione nucleare", ovvero accusare Microsoft di comportamento anticoncorrenziale e fare ricorso all' antitrust. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tensione tra OpenAI e Microsoft: possibile ricorso all'antitrust

In questa notizia si parla di: microsoft - openai - tensione - possibile

OpenAI e Microsoft in trattative per rivedere il loro contratto - OpenAI e Microsoft stanno rinegoziando i termini della loro partnership, con l'obiettivo di preparare la startup per un eventuale debutto in Borsa.

Cresce la tensione tra OpenAI e Microsoft: la «grande alleanza» dell'intelligenza artificiale si sta spaccando?; Wsj, tensione fra OpenAI e Microsoft, startup valuta antitrust; Wsj, tensione fra OpenAI e Microsoft, startup valuta antitrust.

Tensione tra OpenAI e Microsoft: possibile ricorso all'antitrust - OpenAI valuta azioni legali contro Microsoft per comportamento anticoncorrenziale nella loro partnership AI. Secondo quotidiano.net

Tensioni tra OpenAI e Microsoft: futuro incerto per la partnership sull'IA - OpenAI cerca di allentare la presa di Microsoft sui suoi prodotti, valutando l'opzione di ricorso all'antitrust. Da quotidiano.net