Tennis Sinner torna in campo | doppia delusione da smaltire

Dopo un periodo turbolento tra delusioni e sfide, Jannik Sinner si prepara a risalire il vento in Germania, determinato a lasciarsi alle spalle le recenti sconfitte. Al primo turno di Halle, l’azzurro punta a rinnovare la propria energia e ritrovare la fiducia, dimostrando che la resilienza e la passione sono la chiave per tornare grande. La rinascita di Sinner è alle porte: sarà questa l’occasione per riscrivere il suo cammino.

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo in Germania per il primo turno di Halle, l’azzurro vuole mettersi le delusioni alle spalle. Gli ultimi mesi non sono stati affatto facili per Jannik Sinner, che dopo aver conquistato gli Australian Open a gennaio, ha dovuto fare i conti con la squalifica. Tornato in campo a maggio per gli Internazionali d’Italia, il 23enne di San Candido è riuscito a raggiungere una finale del tutto inaspettata, o quasi. L’avversario, però, ha avuto la meglio. Il vincitore, a Roma, è stato Carlos Alcaraz: lo stesso che un mese dopo avrebbe battuto Sinner anche al Roland Garros. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: sinner - campo - tennis - torna

Internazionali d’Italia 2025, Sinner vola in finale: il 18 maggio in campo con Alcaraz - Il 18 maggio 2025, Jannik Sinner vola in finale agli Internazionali d'Italia, sfidando il fenomeno Carlos Alcaraz.

# **Roland Garros 2025: gli italiani tornano in campo dopo la pioggia** ? Giovanni Spassiani by SINNER AND ITALIA TEAM TENNIS Il Roland Garros 2025 ha visto una giornata di pioggia che ha costretto al rinvio di molte partite delle qualificazioni. Oggi, gi Vai su Facebook

#Sinner torna in azione in doppio ad #Halle, in campo anche #Darderi e #Arnaldi Vai su X

Sinner torna in campo ad Halle, ecco il suo tabellone; Atp Halle e Queen's, dove vedere i tornei 500 in tv e streaming; Torneo Halle, Sinner torna in campo: chi sfida al primo turno, possibili quarti, tabellone completo.

Pronostici Tennis: Sinner torna in campo contro Hanfmann al ATP Halle, in campo anche Sonego e Cobolli - Sinner in campo al ATP Halle al primo turno contro Hanfamm. Come scrive betitaliaweb.it

Sinner torna in campo a Halle: sfida a Hanfmann per ripartire dopo il Roland Garros - Jannik Sinner , che dopo la finale del Roland Garros persa contro Carlos Alcaraz ha dovuto digerire una sconfitta bruciante, rientra oggi nell’Atp 500 di Halle, torneo che lo vede campione in carica. Riporta informazione.it