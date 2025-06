Tennis per Sinner esordio con vittoria ad Halle

Jannik Sinner inaugura il suo percorso ad Halle con una vittoria convincente, dimostrando di essere tornato in grande forma dopo la finale di Parigi. Con un gioco solido e 10 ace, il talento italiano ha superato Yannick Hanfmann, proiettandosi verso il secondo turno contro Bublik. La sua determinazione e abilità promettono emozioni ancora più grandi sull’erba tedesca. Ora, l’obiettivo è continuare su questa strada vincente e puntare al titolo.

Roma, 17 giu. (askanews) -Jannik Sinner batte Yannick Hanfmann 7-5, 6-3 in un’ora e mezza di gioco e si qualifica per il 2° turno ad Halle. A nove giorni dalla finale persa a Parigi con Alcaraz, il n°1 del mondo riparte con una vittoria convincente contro il 138 del ranking, autore di una partita al limite della perfezione. Due break sono bastati a Jannik (ottimo con la prima di servizio con 10 ace) per assicurarsi il 2° turno con Bublik: cinque i precedenti, con l’azzurro avanti 4-1 L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

JANNIK FIDUCIOSO In una recente intervista a Sky Sport, il N.1 azzurro è tornato a parlare della sconfitta di Parigi Ora, Sinner è pronto a ripartire da Halle, dove difende il titolo dopo la vittoria dello scorso anno in finale contro Hurkacz

