Tende improvvisate e giacigli di fortuna | in sei allontanati dall' ex scalo merci

In un’atmosfera di costante vigilanza, i Carabinieri di Parma hanno stanato tende improvvisate e giacigli di fortuna allontanati dall’ex scalo merci, segno di un impegno deciso nella tutela della sicurezza urbana. Un intervento mirato che rafforza il senso di legalità e protezione nella città, dimostrando come ogni azione contribuirà a rendere Parma un luogo più sicuro per tutti.

I Carabinieri della Compagnia di Parma hanno messo in campo un dispositivo formato da personale in uniforme, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati in genere con particolare attenzione al centro cittadino. Le. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Tende improvvisate e giacigli di fortuna: in sei allontanati dall'ex scalo merci

In questa notizia si parla di: tende - improvvisate - giacigli - fortuna

Tende improvvisate e giacigli di fortuna: in sei allontanati dall'ex scalo merci; Blitz della Polizia municipale presso ex Cofa.

Giacigli di fortuna a piazza dei Cinquecento - Condividi Giacigli fortuna piazza dei Cinquecento 1 Foto da: Giacigli di fortuna a piazza dei Cinquecento Giacigli fortuna piazza dei Cinquecento 2 Foto da: Giacigli di fortuna a piazza dei ... Secondo romatoday.it

Barletta, i braccianti nelle tende di fortuna - I lavoratori «si riposano» in condizioni disumane con veri e propri alloggi di fortuna costituti da tende, per i più fortunati, o da veri e propri giacigli. Da lagazzettadelmezzogiorno.it