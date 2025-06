Temptation Island 2025 svelati i primi tentatori | chi arriva da Uomini e Donne e dal Grande Fratello

Manca davvero poco all’inizio di Temptation Island 2025, l’evento televisivo più atteso dell’estate italiana! Con Filippo Bisciglia alla guida, sette coppie si sfideranno tra falò, confessionali e sorprendenti colpi di scena, per dimostrare il vero amore. Ma le novità non finiscono qui: sono stati svelati i primi tentatori provenienti da Uomini e Donne e Grande Fratello, pronti a mettere alla prova i sentimenti dei protagonisti. La stagione promette emozioni indimenticabili—restate con noi per scoprire cosa accadrà!

Manca ormai pochissimo alla partenza di Temptation Island 2025, uno dei programmi estivi più attesi della televisione italiana. La nuova edizione, in onda da giovedì 3 luglio in prima serata su Canale 5, vedrà ancora una volta Filippo Bisciglia nelle vesti di conduttore e narratore delle storie d’amore messe alla prova tra falò, confessionali e colpi di scena. Le coppie di Temptation Island pronte a mettersi in gioco. Saranno sette le coppie protagoniste del programma, tutte già ufficializzate sui profili social del format. Da Lucia e Rosario, in bilico per una convivenza che tarda ad arrivare, a Denise e Marco, passando per Sarah e Valerio, che convivono con problemi di fiducia reciproca. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Temptation Island 2025, svelati i primi tentatori: chi arriva da Uomini e Donne e dal Grande Fratello

In questa notizia si parla di: temptation - island - svelati - primi

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Temptation Island 13, Angelo e Maria Concetta sono la quarta coppia ufficiale della nuova edizione! Lei per scoprire eventuali tradimenti usa la “tecnica dello scotch” Vai su Facebook

Grande Fratello 2024, svelati i primi concorrenti (due arrivano da Temptation Island); Verso Temptation Island autunnale: chi è la prima coppia composta da Diandra e Valerio?; Grande Fratello, svelati i primi 4 concorrenti: ci sono anche Lino e Alessia di Temptation Island.

Temptation Island 2025, svelati i nomi dei primi tentatori, tra loro un ex corteggiatore di Uomini e Donne - Scopri i protagonisti di Temptation Island 2025 e come affronteranno la prova della fedeltà in un nuovo ed emozionante reality. Segnala mondotv24.it

Temptation Island, nomi e profili Instagram dei tentatori - Dopo aver conosciuto tutte le coppie di questa nuova edizione di Temptation Island, stanno emergendo anche i nomi dei primi tentatori che cercheranno di mettere il bastone tra le ruote nel percorso ... novella2000.it scrive