Temporali in arrivo su Napoli e Campania | allerta meteo della Protezione civile

Preparatevi a un cambiamento climatico improvviso: temporali in arrivo su Napoli e tutta la Campania, con un’allerta meteo gialla emessa dalla Protezione Civile. Dalle 22 di oggi, 17 giugno, fino alle 22 del 18 giugno, il maltempo potrebbe portar piogge intense e temporali improvvisi. È importante restare aggiornati e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza di tutti.

La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello "giallo" per piogge e temporali valido dalle 22 di oggi, martedì 17 giugno, fino alle 22 di domani, mercoledì 18 giugno, su tutta la Campania.

