Temporali in arrivo scatta l’allerta meteo in Campania

Preparatevi, la Campania si appresta a vivere un'ondata di temporali e piogge intense. La Protezione civile regionale ha infatti emesso un allerta meteo di livello Giallo, valida dalle 22 di oggi fino alle 22 di domani. È fondamentale seguire attentamente gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza di tutti. La natura ci ricorda ancora una volta la sua forza: restate vigili e informati.

La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo in Campania di livello Giallo per piogge e temporali valido dalle 22 di oggi, martedì 17 giugno, fino alle 22 di domani.

