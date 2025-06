Temporali e piogge a Frosinone e nel Lazio | scatta l' allerta

Il Lazio si prepara ad affrontare un'ondata di maltempo con temporali e piogge intense che interessano anche la provincia di Frosinone. La Protezione Civile ha emesso un’allerta valida dalle prime ore del 18 giugno, segnalando un rischio idrogeologico in aumento. È fondamentale restare aggiornati e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza di tutti. La stagione delle perturbazioni è in pieno svolgimento, e il cielo promette ancora sorprese.

Previsto ancora maltempo nel Lazio, con la pioggia che dovrebbe arrivare questa volta anche in provincia di Frosinone. La Direzione Regionale della Protezione Civile ha emesso un avviso valido dalle prime ore di domani, 18 giugno, e per le successive 12-18 ore: per ordinaria criticità idrogeolica. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Temporali e piogge a Frosinone e nel Lazio: scatta l'allerta

