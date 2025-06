Telefonate truffa con voci di bambini allarme anche in Bergamasca

Le truffe telefoniche si moltiplicano, anche in Bergamasca, con scenari sempre più inquietanti. Recenti casi a Brusaporto hanno visto vittime ingannate da voci di bambini in lacrime, creando panico e confusione. È un allarme che coinvolge tutte le generazioni: conoscere i segnali e reagire correttamente può fare la differenza. Rimanete vigili e informati per proteggere le vostre famiglie da queste insidiose truffe.

Brusaporto. Immaginate di avere una nipotina e di ricevere una telefonata con la voce di una bambina che piange: “Nonna, sono in ospedale perché mi sono fatta male al Cre. Mamma e papà stanno parlando con i dottori perché non sto bene”. Nei giorni scorsi, telefonate del genere hanno messo in allarme più di una famiglia a Brusaporto. In uno di questi casi, al telefono ha risposto un’anziana signora che una nipotina che frequenta il Cre ce l’ha davvero. Per fortuna, ha intuito che in quella conversazione c’era qualcosa di strano. Forse la voce della bimba, probabilmente clonata con l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Telefonate truffa con voci di bambini”, allarme anche in Bergamasca

