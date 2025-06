Telefonata di protesta a La volta buona | I bambini hanno fame cucurbitacee al Governo la reazione di Caterina Balivo

In una puntata di "La volta buona" ricca di emozioni, uno spettatore ha rivolto un’accusa forte al governo, paragonandolo alle cucurbitacee e denunciando la sofferenza dei bambini italiani. La sua telefonata ha scosso conduttrice e pubblico, portando al centro del dibattito questioni di grande attualità e sensibilità. Caterina Balivo, con la sua reazione, ha dimostrato quanto sia importante ascoltare e confrontarsi sui problemi sociali più urgenti. Continua a leggere per scoprire come si è evoluta la discussione.

Nella puntata de La volta buona trasmessa martedì 17 giugno, la telefonata di protesta di uno spettatore che si è presentato come Valerio da Piacenza. L'uomo ha parlato dei bambini "che si dissetano con le lacrime delle madri" e ha paragonato il Governo alle cucurbitacee, la famiglia di piante a cui appartengono le zucche e i meloni. La reazione di Caterina Balivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: telefonata - protesta - volta - buona

GLS ANCORA COLPITA DALLA PROTESTA OPERAIA LO SCIOPERO CONTINUA A FERMARE FILIERE NAZIONALI GLS E SDA HUB GLS TORTONA MERCI BLOCCATE PER LA SECONDA VOLTA IN POCHI GIORNI La protesta operaia della terza giornata Vai su Facebook

Telefonata di protesta a La volta buona: I bambini hanno fame, cucurbitacee al Governo, la reazione di Caterina Balivo; Quante telefonate spam ci arrivano ogni giorno? Il fenomeno inarrestabile e la protesta di FdI; La chiamata registrata di Amazon (che non è Amazon) per diventare ricchi facilmente: ecco tutta la registrazione.

Telefonata di protesta a La volta buona: “I bambini hanno fame, cucurbitacee al Governo”, la reazione di Caterina Balivo - Nella puntata de La volta buona trasmessa martedì 17 giugno, la telefonata di protesta di uno spettatore che si è presentato come Valerio da Piacenza ... Riporta fanpage.it

La Volta Buona, la gag dei genitori di Giorgia: «Vorrei partecipare al tuo funerale» - scoppia la protesta La nuova fabbrica Byd in Cina Salvini, mossa a sorpresa (non concordata con gli alleati): "Telefonata tra me e Vance per parlare di ... Secondo msn.com