TELE System UP1 | Smart Box Digitale Terrestre 4K DVBT2 HEVC Main10 HDR10 HDR10+ HLG

Scopri l'UP1 di TELE System, il decoder digitale terrestre e Smart Box 4K che rivoluziona il modo di fruire dei tuoi contenuti televisivi. Con supporto per DVB-T2, HEVC Main10, HDR10, HLG e una qualità audio-video eccezionale, l'UP1 trasforma qualsiasi TV in un'esperienza smart, intuitiva e coinvolgente. Pronto a vivere un nuovo livello di intrattenimento? L'UP1 ti aspetta per portare la tua visione a un altro livello.

TELE System, azienda leader nel settore dei dispositivi per la ricezione televisiva, ha presentato con orgoglio l'UP1, un innovativo decoder digitale terrestre e Smart Box 4K che promette di trasformare radicalmente l'esperienza televisiva degli utenti. Definito come l'erede e l'evoluzione del popolare modello UP T2 4K, l'UP1 è progettato per rendere "SMART" qualsiasi televisore, anche i pi. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - TELE System UP1: Smart Box Digitale Terrestre 4K DVBT2 HEVC Main10, HDR10, HDR10+, HLG

In questa notizia si parla di: hdr10 - smart - tele - system

La smart TV più venduta su Amazon è scontata di 530€: 85 pollici 4K, HDR10+, Game Mode+ - Scopri la smart TV più venduta su Amazon, scontata di 530€! Con una diagonale di 85 pollici, risoluzione 4K HDR10+, Dolby Vision, DTS Virtual:X e Game Mode Plus, è perfetta per un'esperienza cinema in casa e gaming di alto livello.

Digitale terrestre e smart TV insieme: il decoder 2 in 1 perfetto è in sconto; Decoder Android TV: trasforma il tuo vecchio televisore in una smart TV, e trovi in sconto su Amazon; I migliori Smart TV 40 pollici.

TELE System UP1: Smart Box Digitale Terrestre 4K DVBT2 HEVC Main10, HDR10, HDR10+, HLG - TELE System, azienda leader nel settore dei dispositivi per la ricezione televisiva, ha presentato c... Si legge su digital-news.it

Decoder Android TV: trasforma il tuo vecchio televisore in una smart TV, e trovi in sconto su Amazon - Decoder TELE System ON T2 HD con Android TV, HDR10+ e Chromecast integrato. Secondo quotidiano.net