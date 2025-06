Tel Aviv vuole Khamenei Escalation tra Israele e Iran

In un clima di crescente tensione tra Israele e Iran, una comunicazione urgente in farsi ha attraversato i centri nevralgici di Teheran, dal settore sanitario ai ministeri, fino agli hotel e ai cinema. Il messaggio, che invita all’evacuazione immediata, alimenta le preoccupazioni di un’escalation potenzialmente pericolosa. La situazione rimane densa di incertezza: quali sono le reali intenzioni di Tel Aviv e come reagirà il regime iraniano?

Gaza, primo squillo dell’Ue contro Israele: 17 Paesi favorevoli a rivedere l’accordo di associazione con Tel Aviv - L’Unione Europea ha espresso forte preoccupazione per la crisi a Gaza, con 17 paesi favorevoli a rivedere l’accordo di associazione con Israele.

Israele-Iran, quarta notte di guerra: missili su Tel Aviv e Haifa. Trump: «Putin può mediare». Il giallo del veto su Khamenei?Media iraniani: «L'Ayatollah trasferito in un bunker con la famiglia» Vai su X

Seconda notte di guerra tra #Iran e #Israele. Droni sul quartiere di #Khamenei a #Teheran, morti a #TelAviv. La #Cina condanna #Netanyahu - LA DIRETTA Vai su Facebook

Tel Aviv vuole Khamenei Escalation tra Israele e Iran; Attacco alla tv di Stato iraniana. Netanyahu: L'eliminazione di Khamenei porrebbe fine alla guerra - Media iraniani affermano che l'Iran attaccherĂ Israele per tutta la notte. Lo rporta Sky News; Guerra Israele-Iran, forti esplosioni nel centro di Tel Aviv. Netanyahu: ucciso capo intelligence Pasdaran e suo vice.

Bombe sulla tv iraniana, Netanyahu vuole uccidere Khamenei: “Se muore finirà la guerra” - Nel micidiale botta e riposta, le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno avvertito: "Si invitano i residenti di Tel Aviv a evacuare il prima ... Scrive ilsecoloxix.it

Israele punta Khamenei. Fuga nel bunker e rischio di congiura: è caccia alla “testa del serpente” - L’operazione militare israeliana Rising Lion cominciata venerdì scorso con attacchi contro gli impianti legati al programma nucleare iraniano, vertici militari e scienziati di Teheran entra in quella ... Riporta msn.com