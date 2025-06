Tel Aviv | Khamenei potrebbe fare la fine di Saddam | Allarme Aiea | da attacchi Israele impatti diretti sulla centrale di Natanz

Le tensioni in Medio Oriente si intensificano: con l’ombra di possibili attacchi israeliani sulla centrale di Natanz, la regione è in allarme. Recenti sviluppi, come l’uccisione del generale iraniano Ali Shadmani e le dichiarazioni dell’AIEA, alimentano i timori di escalation militare. La stabilità del fronte si gioca ora sul filo del rasoio, e il mondo osserva attentamente cosa potrebbe riservare il futuro di questa delicata crisi.

L'esercito israeliano annuncia la morte del generale iraniano Ali Shadmani, che era stato nominato venerdì a capo del comando unificato delle forze armate iraniane. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tel Aviv: Khamenei potrebbe fare la fine di Saddam | Allarme Aiea: da attacchi Israele impatti diretti sulla centrale di Natanz

In questa notizia si parla di: aviv - khamenei - potrebbe - fare

LIVE | Israele attacca l’Iran, colpiti siti nucleari e militari in cinque città. Tel Aviv: «Ucciso il capo delle guardie rivoluzionarie». Khamenei: «La risposta sarà severa». L'Idf: l'offensiva durerà giorni - Le tensioni tra Israele e Iran raggiungono un punto critico con attacchi mirati sui siti nucleari e militari, scatenando una risposta dura e un allarme globale.

poi c'è l'iran. qui problema è stato duplice: - tehran che non voleva saperne di rifare un accordo stracciato dallo stesso trump - tel aviv che ha imposto suo volere su trump, facendo saltare un tavolo ritenuto troppo lento trump umiliato due volte: da khamenei e n Vai su X

Gilles Kepel, tra i più importanti studiosi occidentali del mondo arabo, analizza un conflitto che da regionale potrebbe diventare globale e scardinare l’architettura di sicurezza costruita dai tempi della Guerra fredda. "Quando vediamo i grattacieli di Tel Aviv sott Vai su Facebook

Nuovi scontri Israele-Iran, colpita la sede del Mossad vicino Tel Aviv. Banca pubblica di Teheran bloccata da cyberattacco; Israele-Iran, esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme. Cina: «Trump getta benzina sul conflitto»; Khamenei obiettivo di Tel Aviv: Se muore la guerra finisce.

Israele: Khamenei potrebbe fare la fine di Saddam | L'esercito: "Neutralizzato il principale quartier generale dell'Iran" - Lunedì sera un attacco israeliano ha colpito la tv di Stato iraniana, provocando diversi morti. Segnala msn.com

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz: “Khamenei potrebbe fare la fine di Saddam Hussein” - La Guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, potrebbe avere “ un destino simile a quello di Saddam Hussein ”, l'ex presidente iracheno deposto nel 2003, condannato a morte per crimini contro ... Secondo msn.com