Tel Aviv i pasdaran iraniani | Colpita la sede del Mossad

Tensione alle stelle tra Iran e Israele: i Pasdaran iraniani rivendicano un attacco mirato alla sede del Mossad e dell’intelligence militare israeliana a Tel Aviv. La dichiarazione dei Guardiani della rivoluzione, diffusa dall’agenzia Tasnim, scuote le dinamiche geopolitiche già tese nella regione. Ma cosa potrebbe riservare il futuro in questa escalation di tensioni?

I Guardiani della rivoluzione hanno diffuso una dichiarazione in cui affermano di avere preso di mira in Israele la sede del Mossad nella zona di Tel Aviv, e la sede dell'intelligence militare israeliana, la cosiddetta Aman, sostenendo di averle colpite. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. "Nelle prime ore di oggi, martedì 17 giugno, i combattenti della Forza aerospaziale della Guardia rivoluzionaria, in un'operazione mirata, nonostante la presenza di sistemi di difesa altamente avanzati, hanno colpito il centro di intelligence militare del regime sionista noto come Aman e il centro di pianificazione delle operazioni terroristiche e dei mali del regime sionista (Mossad) a Tel Aviv, e questo centro sta attualmente bruciando", recita la dichiarazione dei Pasdaran citata da Tasnim.