Teheran raid di Israele sulla tv di Stato iraniana | diversi morti | L' Iran lancia nuovi attacchi missilistici su Israele e avverte | Colpiremo fino all' alba

Tensione crescente nel cuore del Medio Oriente: Teheran subisce un raid israeliano sulla tv di stato, con gravi perdite umane, mentre l'Iran risponde con nuovi attacchi missilistici, promettendo di colpire fino all'alba. La situazione si fa sempre più complessa, tra minacce e tentativi di dialogo, lasciando il mondo in ansia per un possibile escalation. La stabilità della regione è appesa a un filo, e le prossime mosse potrebbero cambiare il corso degli eventi.

Netanyahu non esclude l'uccisione di Khamenei. Secondo quanto riferisce il Wsj, l'Iran ha manifestato la disponibilità al dialogo per la de-escalation. Il premier israeliano ha replicato: "Non interessato a colloqui". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Teheran, raid di Israele sulla tv di Stato iraniana: diversi morti | L'Iran lancia nuovi attacchi missilistici su Israele e avverte: "Colpiremo fino all'alba"

Trump pronto a «tradire» Netanyahu su Gaza e Iran? La grande paura di Israele sul viaggio del leader Usa - Donald Trump sembra pronto a rivedere le sue alleanze in Medio Oriente, suscitando preoccupazioni in Israele riguardo a un possibile "tradimento" di Netanyahu su questioni cruciali come Gaza e Iran.

