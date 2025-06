Tebas | Non c’è modo di riproporre il Mondiale per club non servono altre competizioni

Javier Tebas, presidente della Liga, ha espresso con fermezza il suo dissenso verso la nuova proposta di Coppa del Mondo per club, sottolineando che non ci sono motivi per reintrodurre questa competizione. Durante un evento speciale, Tebas ha commentato con decisione la questione, ribadendo che non servono altre competizioni che rischiano di sovraccaricare il calendario già fitto di club e nazionali. La sua opinione apre un acceso dibattito sul futuro del calcio internazionale.

Javier Tebas, presidente della Liga, era presente quest'oggi ad un evento calcistico (in occasione dell'anniversario della firma del regio decreto sui diritti audiovisivi). Interrogato da diversi media, ne ha approfittato per dire tutto il male che pensa della nuova versione della Coppa del Mondo per club. Alla domanda su come la Fifa potrebbe ripensare questa competizione, il capo della Lega spagnola dal 2013 ha risposto seccamente: «eliminandola» e che  «Il mio obiettivo è fare in modo che non ci sia più una Coppa del Mondo per club, per me è chiaro». Tebas: «Non è necessario creare un'ulteriore competizione».