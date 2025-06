Teatro ragazzi nella Molinella | al via la programmazione di spettacoli per bambini e famiglie

Al via la magia del Teatro ragazzi nella Molinella, con una programmazione ricca di spettacoli pensati per divertire e coinvolgere bambini e famiglie. L’amministrazione comunale di Faenza e Accademia Perduta/Romagna Teatri presentano l’edizione 2025 di Teatro Masini Estate, un viaggio tra fantasia, risate e emozioni. Dopo due anni di trasferta all’Arena Borghesi, il cuore della città torna a pulsare con un calendario di appuntamenti settimanali che promettono momenti indimenticabili per grandi e piccini.

