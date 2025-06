‘Team Qbo’ da applausi ai campionati regionali di salvamento

Il “Team Qbo” di Montegiorgio ha conquistato i riflettori ai campionati regionali di salvamento, dimostrando passione, impegno e talento. Quattro giovani atleti salgono sul podio, mentre uno si qualifica per i nazionali in un grande traguardo. Un risultato che rende orgoglioso tutto il gruppo, dai nuotatori ai preparatori del ‘Centro Q-bo Wellness’, testimoni di una crescita costante e di un futuro promettente nel mondo del salvamento.

E’ stata un successo l’ultima partecipazione per il ‘ Team Qbo ’ di nuoto di Montegiorgio ai campionati regionali di salvamento, tanto che quattro giovani atleti finiscono sul podio e uno strappare la qualificazione ai campionati nazionali. Un momento di grande soddisfazione per tutto il gruppo dai nuotatori ai preparatori per il ‘Centro Q-bo Wellness’ che ha portato a casa quattro medaglie, di cui tre d’oro, coronando un percorso di crescita sempre più solido. A mettersi in mostra Daniele Piermattei, che nei 100 metri manichino pinne e torpedo ha ottenuto la qualificazione ai campionati italiani di categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it