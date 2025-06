Tartarescue la casa-rifugio delle tartarughe esotiche

Benvenuti a Tartarescue, il rifugio di Melegnano dedicato alle tartarughe esotiche in difficoltà. Questa oasi, nata dalla collaborazione tra il Comune e l’associazione Apae nel quartiere Giardino, offre un habitat sicuro e curato per rettili provenienti da situazioni di abbandono o disagio. Con 49 tartarughe accolte finora, Tartarescue rappresenta un impegno concreto per il benessere di queste affascinanti creature e la tutela della biodiversità.

È nato a Melegnano " Tartarescue ", una casa-rifugio per tartarughe esotiche. In un'area del quartiere Giardino, grazie alla collaborazione tra il Comune e l' associazione Apae è stata creata un'apposita oasi, con l'habitat ideale per la cura e il benessere di questi rettili. Si tratta di esemplari che arrivano da situazioni difficili, o casi di abbandono, e vengono qui recuperati, assistiti e salvaguardati. Ad oggi sono 49 le tartarughe – per lo più acquatiche, ma anche terrestri - che popolano il rifugio, uno spazio protetto del quale non viene rivelata l'esatta ubicazione per non favorire situazioni che potrebbero recare disturbo agli animali, bisognosi di tranquillità.

Inaugurazione ufficiale del Rifugio Tartarescue Il Comune di Melegnano, in collaborazione con l’associazione APAE APS, apre per la giornata di Domenica 15 Giugno pubblica, il primo rifugio in Italia per tartarughe esotiche non invasive recuperate da abba Vai su Facebook

A Melegnano nasce il primo rifugio in Italia per tartarughe esotiche non invasive - Inaugurato un centro unico nel suo genere per accogliere animali abbandonati: progetto etico e innovativo promosso dal Comune in collaborazione con Apae Aps ... Lo riporta 7giorni.info

