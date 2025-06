Tari boom richieste di agevolazione L’aumento della soglia Isee funziona

famiglie dimostra l’impegno dell’amministrazione nel sostenere chi affronta sfide economiche. L’aumento della soglia ISEE ha infatti ampliato la platea di beneficiari, rendendo più accessibili le agevolazioni sulla tassa rifiuti. Un risultato che conferma come politiche mirate possano fare la differenza, rafforzando il senso di comunità e solidarietà tra cittadini.

Tutto come da previsioni: l’innalzamento del 4% della soglia Isee per la richiesta di agevolazioni sulla tassa rifiuti ha portato ai risultati sperati, cioè a una più amplia platea di famiglie che hanno fatto apposita domanda. Il bando del Comune si è concluso infatti con l’arrivo di oltre 300 richieste, di cui ne sono state accolte 284 dopo la consueta verifica sul rispetto dei requisiti. La decisione di venire incontro a un numero maggiore di cittadini risale a fine marzo con la firma dell’accordo annuale sulle politiche a favore della popolazione a basso reddito (sia per la Tari che per il bonus riscaldamento) siglato dall’amministrazione comunale insieme ai sindacati dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil e le segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tari, boom richieste di agevolazione. L’aumento della soglia Isee funziona

