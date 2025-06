Tari a Fiumicino prima rata entro il 30 giugno | come pagare

Fiumicino si prepara a ricevere i bollettini per la Tari, con la prima rata da pagare entro il 30 giugno. Un’opportunità comoda e sicura offerta dal sistema PagoPA, che consente di scegliere tra diversi metodi di pagamento per rispettare le scadenze e contribuire al decoro della nostra città . Scopri come effettuare il pagamento e garantire un ambiente più pulito e ordinato per tutti.

Fiumicino, 17 maggio 2025- Sono in arrivo, via posta ordinaria, i bollettini e l’informativa per pagare la Tari, la tassa destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Comune di Fiumicino e riservata al decoro e alla pulizia di tutta la nostra Città . Anche quest’anno si potrà utilizzare il sistema PagoPA che offre al cittadinocontribuente la possibilità di pagare con diversi strumenti, secondo le proprie abitudini, avendo la completa visibilità dei costi del servizio, in totale trasparenza. Inoltre, PagoPA assicura con immediatezza che l’ente abbia correttamente ricevuto il pagamento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

