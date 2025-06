Tardelli non ha dubbi | Credo che la Juve abbia avuto più tempo per fare questo rispetto all’Inter Il suo pensiero sul Mondiale per Club favorisce i bianconeri!

Tardelli ha le idee chiare: la Juventus ha avuto più tempo per prepararsi rispetto all’Inter, e questo potrebbe favorire i bianconeri nel Mondiale per Club. Con la loro prossima sfida contro l’Al Ain, le sue parole alimentano ottimismo e fiducia nell’esito dell’avventura europea. Ma cosa pensa davvero sulla squadra di Allegri? Scopriamolo insieme, perché il calcio è fatto di emozioni e sorprese.

Tardelli non ha dubbi sulla Juve ormai prossima all'esordio al Mondiale per Club: ecco il suo pensiero sulla Juve e sull'Inter. Intervenuto su Adnkronos Marco Tardelli ha parlato così della Juventus impegnata nel Mondiale per Club. Le sue dichiarazioni sembrano acconsentire a un buon percorso dei bianconeri, che giocheranno nella notte di giovedì, 19 giugno 2025 contro l'Al Ain. STAGIONE – « Credo che la Juventus abbia avuto più tempo per riposarsi e prepararsi anche perché ha avuto meno problemi e meno delusioni. Quindi credo che l'Inter, anche con un nuovo allenatore, potrebbe avere meno qualità dei bianconeri ».

