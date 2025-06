Tanti soldi a Massimo Bossetti La rivelazione di Corona dopo l’intervista a Belve Crime

Il mistero che avvolge Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio, continua a scaldare gli animi. Dopo l’intervista a Belve Crime, anche Fabrizio Corona si inserisce nel dibattito, rivelando dettagli sorprendenti, tra cui una cifra impressionante legata al caso. La vicenda suscita curiosità e polemiche, lasciando ancora molti interrogativi irrisolti. Ma cosa c’è realmente dietro questa cifra e quale potrebbe essere il suo peso nel processo?

L’ intervista di Massimo Bossetti a Belve Crime continua a far discutere a distanza di diversi giorni. A parlarne nelle ultime ore è stato anche Fabrizio Corona, che ha anche svelato quanti soldi avrebbe ricevuto l’assassino di Yara Gambirasio, condannato in via definitiva per l’omicidio della 13enne a Brembate di Sopra, che avvenne nel 2010. Massimo Bossetti si è sempre professato innocente e lo ha fatto anche durante Belve Crime. Fabrizio Corona ha comunque anche criticato in qualche modo la conduttrice Francesca Fagnani, che è sembrata molto dura. Stando all’ex re dei paparazzi, sarebbe stata inutile l’intervista dato che si pensa che lui sia un mostro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

