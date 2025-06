Tanti appuntamenti alla Ginestra di Montevarchi

L’estate si anima alla Ginestra di Montevarchi con una serie di appuntamenti imperdibili! Giovedì 19 giugno, dalle 10 alle 12, la Biblioteca dei Ragazzi apre le sue porte per un’attività speciale dedicata ai giovani del centro estivo della parrocchia Natività di S. Maria al Giglio. Un’occasione unica per condividere storie, scoprire insieme e vivere momenti di divertimento e cultura. Non mancate, perché l’avventura sta per cominciare!

Arezzo, 17 giugno 2025 – . giovedì 19 giugno, ore 10-12 Biblioteca dei Ragazzi (1° pianoforte) E-STATE ALLA GINESTRA! La Biblioteca dei Ragazzi è lieta di ospitare i ragazzi del centro estivo della parrocchia Natività di S.Maria al Giglio per un'attività che prevede un primo momento di lettura dialogica per sperimentare il piacere di stare insieme intorno alle storie e, a seguire, un'esplorazione guidata tra gli scaffali della sezione ricchi di letture per tutti i gusti! Proseguiremo quindi anche quest'anno la felice collaborazione tra biblioteca e una delle quattro parrocchie di Montevarchi e ospiteremo nell'occasione circa 50 bambini della scuola primaria e 20 animatori accompagnatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tanti appuntamenti alla Ginestra di Montevarchi

