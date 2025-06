Tangenti rosse anche in Spagna | Sánchez nella bufera Elly rischia di perdere l’ultimo baluardo europeo

La crisi politica in Spagna scuote anche l’Europa, con Pedro Sánchez nel mirino di un’inchiesta per corruzione che potrebbe minare il suo ruolo di ultimo baluardo della sinistra europea. Le intercettazioni svelano un vortice di scandali e alleanze traballanti, mentre il premier continua a navigare in acque agitate. La domanda che si fa ormai tutto il continente è: riuscirà Sánchez a mantenere saldo il timone o questa tempesta segnerà la fine del suo mandato?

Un’inchiesta per corruzione esplosiva e l’ultimo baluardo della sinistra europea rischia di saltare. Il premier spagnolo Pedro Sánchez, alleato di Elly Schlein a Bruxelles, è ormai un capitano con la bussola in tilt, che si ostina a restare al timone mentre il barcone socialista imbarca scandali e perde pezzi di ora in ora. Le intercettazioni, trascritte in 490 pagine di indagine e che coinvolgono anche esponenti di spicco del governo, rimandano un quadro di pagamenti pilotati, pressioni, e il sospetto che intrecci di denaro sporco arrivino fino alle primarie del 2014. Così, i leader municipali e regionali del Psoe, pur ancora prudenti in pubblico, in privato non fanno più mistero del malcontento generale: il premier spagnolo è diventato un peso, una zavorra politica che rischia di affondare anche le loro ambizioni elettorali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it