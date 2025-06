Tananai a Rock in Roma la scaletta del concerto a Roma

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: Tananai, uno degli artisti più amati del momento, salirà sul palco di Rock in Roma portando con sé una scaletta ricca di emozioni e successi. Dal suo ultimo brano, “Bella Madonnina”, ai pezzi che hanno fatto innamorare il pubblico, il concerto promette scintille. Scopriamo insieme i momenti più attesi e i brani che faranno ballare tutta la città!

E’ uno dei cantanti più in voga del momento, il suo fascino e il suo talento lo rendono un artista unico. E’ da poco uscito il suo ultimo brano intitolato Bella Madonnina che ha già conquistato tutti con quel ritmo che ti entra in testa e non ti lascia più. Lo vedremo presto sul palco di Rock in Roma, è tutto pronto per il concerto di Tananai e noi siamo qui a svelarvi qualche dettaglio sull’evento. Tananai a Rock in Roma: i brani in scaletta. Tananai è uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale italiano, sarà per il suo modo di fare e quell’atteggiamento ribelle ma allo stesso tempo sensibile o per le sue canzoni dal significato profondo e una melodia difficile da dimenticare. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: roma - tananai - rock - scaletta

Tananai a Rock in Roma 2025 - Per la prima volta sul palco di Rock in Roma nel 2025, Tananai si esibirà all’Ippodromo delle Capannelle il 19 giugno.

“Ci sarà soprattutto una nuova canzone, un mondo a parte rispetto alle ultime cose che ho fatto. Non voglio fare altro che divertirmi” è quel che dice Tananai ai microfoni di “La Repubblica”. Dopo la conclusione del suo primo tour europeo nel mese di aprile, è t Vai su Facebook

Scaletta Tananai Roma, Palazzo dello Sport 20 novembre 2024; Tananai, “CalmoCobra Live”: date e scaletta del tour 2025; Tananai adesso sa come si battono i rigori.

Tananai: la scaletta dei concerti del tour 2025 - Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 di Tananai: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia ... Si legge su msn.com

Tananai, “CalmoCobra Live”: date e scaletta del tour 2025 - Sta per iniziare il tour estivo 2025 di Tananai: scopriamo tutte le date in programma e la scaletta delle canzoni! Lo riporta msn.com