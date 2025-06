Tajani | no pace se Iran ha bomba atomica

Il ministro degli Esteri Tajani sottolinea con fermezza che la pace globale è minacciata se l'Iran possiede una bomba atomica. "Lavoriamo per stabilità, ma non possiamo garantire la pace finché questa minaccia persiste", afferma, auspicando una de-escalation in Medio Oriente. La sicurezza di Israele e la stabilità regionale dipendono dall'evitare la proliferazione nucleare, rendendo prioritario il rispetto degli accordi internazionali e il dialogo diplomatico.

15.50 "Lavoriamo per la pace e la stabilità, ma la pace non può essere garantita se c'è un Paese che ha la bomba atomica e pensa di usarla contro un altro Paese". Così il ministro degli Esteri, Tajani, tornando ad auspicare una de-escalation in Medio Oriente. "Fondamentale per la soluzione del conflitto e della crisi" che l'Iran non abbia la bomba atomica. "Tutto verte su quello: l'atomica e la minaccia a Israele", ha detto Tajani. Poi ha esortato l'Europa a "svolgere un ruolo più forte, a coordinarsi meglio". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

