Tajani Putin mediatore? Pensi a fine invasione in Ucraina

Il mondo guarda con interesse alle parole di Antonio Tajani, che suggerisce Putin come possibile mediatore per porre fine all'invasione dell’Ucraina. Un'ipotesi sorprendente, che apre nuove prospettive di dialogo e speranze di pace. Ma può il leader russo assumere un ruolo così delicato? La risposta dipende dalla volontà di tutte le parti di cercare una soluzione diplomatica duratura.

Il presidente russo Vladimir Putin "dovrebbe mediare per concludere l'invasione dell'Ucraina". Lo dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a chi gli chiede se il presidente russo possa essere un mediatore credibile per l'Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tajani, Putin mediatore? Pensi a fine invasione in Ucraina

In questa notizia si parla di: tajani - putin - mediatore - invasione

Tajani: «Mi fido poco di Putin. Meloni assente a Kiev? Chiedete a lei. Le Pen disgrega l?Unione» - Alla vigilia del summit di Istanbul, un clima di incertezza pervade le diplomazie europee. Tajani esprime i suoi dubbi su Putin, mentre Meloni risulta assente a Kiev, lasciando interrogativi sulle posizioni italiane.

Tajani, Putin mediatore? Pensi a fine invasione in Ucraina; Tajani, Putin mediatore? Pensi a fine invasione in Ucraina; Tajani, Putin mediatore? Pensi a fine invasione in Ucraina.

Tajani, Putin mediatore? Pensi a fine invasione in Ucraina - Lo dice il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a chi gli chiede se il presidente russo possa essere un ... Scrive quotidiano.net

Iran: Tajani, 'lavoriamo per ripresa dialogo, ma non può avere arma nucleare' - "La posizione dell'Italia è quella di lavorare per raggiungere un accordo, favorire la ripresa del dialogo tra Iran e Stati Uniti attraverso la mediazione dell'Oman. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it