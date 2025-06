Taj Mahal cos’è dove si trova e come fare a visitarlo

Il Taj Mahal, simbolo dell’amore eterno e capolavoro dell’architettura mondiale, incanta con la sua aura magica e il suo splendore senza tempo. Situato ad Agra, nel cuore dell’India, rappresenta una tappa imperdibile per ogni viaggiatore. Ma come si organizza una visita indimenticabile? Scopriamo insieme i consigli per vivere appieno questa meraviglia unica al mondo.

Il Taj Mahal è uno di quei luoghi che non hanno bisogno di presentazioni. Monumento all’amore eterno, simbolo dell’India e capolavoro architettonico riconosciuto in tutto il mondo, incanta chiunque lo visiti con la sua bellezza eterea e le sue geometrie perfette. Ma cosa rappresenta davvero? Dove si trova? E come si organizza una visita per viverlo al meglio? Il Taj Mahal è un mausoleo in marmo bianco, costruito tra il 1632 e il 1653 per volere dell’imperatore moghul Shah Jahan in memoria della sua amata moglie Mumtaz Mahal, morta dando alla luce il loro quattordicesimo figlio. È quindi un monumento funebre, ma anche una dichiarazione d’amore scolpita nella pietra. 🔗 Leggi su Cultweb.it