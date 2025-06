Taglio del nastro per il teatro Pax giornata inaugurale con Gioele Dix

Il nuovo Cineteatro Pax di Lurate Caccivio apre le sue porte con un evento imperdibile: il taglio del nastro e una giornata ricca di emozioni, culminante nello spettacolo di Gioele Dix. Dalle visite mattutine alle risate serali, questa inaugurazione promette di diventare un punto di riferimento culturale per la comunità . Prenota subito la tua partecipazione e scopri un luogo rinnovato dove l’arte e la comicità si incontrano per sorprendere e divertire.

Taglio del nastro per il ristrutturato Cineteatro Pax di Lurate Caccivio. Sabato 21 giugno è in programma la giornata inaugurale, che prevede l’apertura della sala dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 per visite, e si concluderà alle 21 con lo spettacolo “Onderòd“ di e con il comico e attore Gioele Dix: un repertorio dei grandi monologhi dell’artista milanese "che riflettono e ironizzano su mode e gusti correnti, su abitudini e debolezze diffuse, su guasti pubblici e privati, nel segno di quella comicità a tratti feroce che caratterizza il suo stile di scrittura, in altalena costante fra leggerezza e insofferenza". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Taglio del nastro per il teatro Pax, giornata inaugurale con Gioele Dix

