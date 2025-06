Svolta senza precedenti di Whatsapp | la notizia sulla pubblicità che fa storcere la bocca

WhatsApp sta per fare una svolta senza precedenti: gli utenti inizieranno a vedere annunci pubblicitari nella scheda 'Aggiornamenti', una mossa che ha già suscitato molte polemiche. Con oltre 1,5 miliardi di utenti, la piattaforma di proprietà Meta punta a monetizzare ulteriormente, ma questa decisione ha fatto storcere il naso a molti. Gli sviluppatori assicurano che non ci saranno altre modifiche, ma il futuro dell'app sembra cambiato radicalmente...

WhatsApp ha reso noto che gli utenti inizieranno a vedere annunci pubblicitari in alcune parti dell'applicazione, in una mossa varata dal proprietario Meta che punta a monetizzare ulteriormente dai miliardi di persone che utilizzano il servizio di messaggistica. Gli annunci saranno visualizzati solo nella scheda 'Aggiornamenti' dell'app, utilizzata ogni giorno da 1,5 miliardi di persone. Tuttavia, gli sviluppatori hanno dichiarato che non appariranno nelle chat personali. "L'esperienza di messaggistica personale su WhatsApp non cambia e i messaggi, le chiamate e gli stati personali sono crittografati end-to-end e non possono essere utilizzati per mostrare annunci", ha dichiarato WhatsApp in un post sul suo blog. 🔗 Leggi su Iltempo.it