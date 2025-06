Svolta nel processo per la morte di Matthew Perry | un medico ammette di aver fornito la ketamina all’attore

Una svolta clamorosa scuote il caso della morte di Matthew Perry: il medico Salvador Plasencia ha ammesso di aver fornito la ketamina che ha causato l’overdose dell’attore. La confessione apre nuovi scenari e solleva questioni sul suo ruolo e sulla responsabilità medica. Con un rischio di oltre 40 anni di carcere, si apre un capitolo cruciale nella ricerca della verità dietro la tragica scomparsa di una delle star più amate di Friends.

Svolta nel processo riguardante la morte di Matthew Perry: Il dottor Salvador Plasencia si è dichiarato colpevole di quattro capi d'accusa, compreso naturalmente l'aver procurato la ketamina che ha provocato l'overdose e la morte della star di Friends. L'uomo, che gestiva un pronto soccorso a Malibù e le cui competenze mediche negli ultimi due anni sono state messe seriamente in discussione da parte dei media americani, rischia 40 anni di carcere. Nei mesi scorsi altri tre arrestati in relazione alla scomparsa dell'attore si sono dichiarati colpevoli: Kenneth Iwamasa, l'assistente personale di Perry, che ha ammesso di avergli iniettato la dose fatale; Mark Chavez, medico che si occupava delle prescrizioni farlocche per ottenere la droga che uccise l'attore, e poi lo spacciatore Eric Fleming, che si occupava di fare arrivare la sostanza fino alla casa dove Perry poi il 28 ottobre 2023 è stato trovato morto.